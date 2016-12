foto Ap/Lapresse

21:15

- Dopo giorni di tentennamento, il diplomatico algerino Lakhdar Brahimi avrebbe accettato di sostituire il dimissionario Kofi Annan come mediatore nella crisi siriana per contro di Onu e Lega Araba. Per accettare chiede però come condizione che gli venga conferita un'autorità maggiore, secondo quanto riferito da fonti del Palazzo di Vetro.