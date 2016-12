foto Ap/Lapresse

19:01

- Julian Assange non potrà lasciare il Regno Unito. E' quanto ha affermato categoricamente il capo del Foreign Office William Hague. "Il padre di Wikileaks è ricercato per gravi reati in Svezia e la Gran Bretagna quindi non gli concederà il salvacondotto per lasciare il Paese", ha ribadito. Poi, ha rassicurato: "Nessun raid sarà fatto contro l'ambasciata dell'Ecuador dove il giornalista australiano ha ottenuto asilo politico".