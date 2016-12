foto Ap/Lapresse Correlati L'Onu denuncia: "In Siria crimini di guerra" 18:44 - Dopo che ieri l'Onu aveva accusato il regime di Assad di stare perpetrando un vero e proprio massacro ai danni del popolo siriano, i comitati di coordinamento locale anti-regime denunciano "una nuova strage vicino a Damasco". Sarebbero poi almeno 158 le persone uccise oggi durante gli scontri tra militari e ribelli in corso in tutto il Paese. "Solo in una discarica di Qatana - affermano gli attivisti - sono stati trovati 60 cadaveri non identificati". - Dopo che ieri l'Onu aveva accusato il regime di Assad di stare perpetrando un vero e proprio massacro ai danni del popolo siriano, i comitati di coordinamento locale anti-regime denunciano "una nuova strage vicino a Damasco". Sarebbero poi almeno 158 le persone uccise oggi durante gli scontri tra militari e ribelli in corso in tutto il Paese. "Solo in una discarica di Qatana - affermano gli attivisti - sono stati trovati 60 cadaveri non identificati".

I comitati locali parlano poi di altri 26 morti nei sobborghi della capitale siriana, di altri 50 ad Aleppo, dove molti sono stati uccisi dai colpi di artiglieria mentre facevano la fila per il pane, 12 morti a Idlib, 5 a Dayr az Zor il resto a Homs, Hama e in altre localtà.



Onu: "La missione nel Paese non verrà rinnovata"

"La missione di monitoraggio Onu in Siria volge al termine e non verrà rinnovata dopo la scadenza del mandato il 19 agosto". Lo ha detto l'ambasciatore francese Gerard Araud, presidente di turno del Consiglio di Sicurezza dell'Onu. Secondo Araud, "non ci sono le condizioni per il proseguimento". La missione di osservatori militari faceva parte del piano di pace in sei punti dell'ex inviato di Onu e Lega Araba Kofi Annan, che si è dimesso di recente.



In gravi condizioni il fratello di Assad

Il fratello del presidente siriano Bashar al Assad, Maher, sarebbe rimasto gravemente ferito nell'attentato del 18 luglio scorso contro il quartier generale della Sicurezza nazionale a Damasco. Lo riferisce un diplomatico occidentale. L'uomo, che avrebbe perso una gamba, non è più apparso in pubblico dopo l'attacco, dove rimase ucciso anche il cognato di Assad.