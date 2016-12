Brasile, boss torturava i nemici con i coccodrilli

foto Corpo Forestale dello Stato 17:27 - Le armi che nascondeva in casa e i suoi fedeli scagnozzi forse non gli bastavano più. Così un boss del narcotraffico in Brasile ha scelto di affidarsi a una coppia di cuccioli di coccodrillo per intimidire e torturare i suoi nemici. E' successo a Rio de Janeiro, dove la polizia ha sequestrato due rettili trovati nella casa del trafficante Wallace de Brito. - Le armi che nascondeva in casa e i suoi fedeli scagnozzi forse non gli bastavano più. Così un boss del narcotraffico in Brasile ha scelto di affidarsi a una coppia di cuccioli di coccodrillo per intimidire e torturare i suoi nemici. E' successo a Rio de Janeiro, dove la polizia ha sequestrato due rettili trovati nella casa del trafficante Wallace de Brito.

L'uomo, 25 anni, che secondo le forze dell'ordine ha il controllo del mercato della droga nella favela Serrinha, poco a Nord della metropoli Carioca, usava gli animali per punire chi non obbediva ai suoi ordini. La polizia ha scoperto quanto accadeva nella villa dopo aver fatto irruzione nell'edificio. Nell'operazione cinque malviventi sono rimasti uccisi, mentre il boss è riuscito a fuggire. Per la sua cattura gli agenti hanno offerto una ricompensa di 500 dollari. I cuccioli di coccodrillo sono stati condotti allo zoo cittadino.