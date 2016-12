foto Ap/Lapresse

- Durante un'imboscata a LaPlace, in Louisiana, due vice sceriffi sono rimasti uccisi e altri due feriti. I quattro agenti si trovavano in un parcheggio all'esterno di una raffineria. Per rintracciare i responsabili dell'aggressione la polizia locale ha avviato una caccia all'uomo, a cui partecipano squadre speciali con l'uso di elicotteri. Due persone sono state fermate e una terza è ancora ricercata.