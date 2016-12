Martin, marito felice... di due mogliDonna stana il bigamo grazie a Facebook

E pensare che Martin Curran e sua moglie Lisa erano freschi dei festeggiamenti per le nozze d'argento. Peccato il che 52enne ormai da sei avesse trovato in Andrea Whiteside, di vent'anni più giovane di lui, un'altra moglie con la quale festeggiare in un prossimo futuro.



Inutile i tentativi di spiegazione da parte di Martin che ha cercato di far passare Andrea per una ex fidanzata gelosa in cerca di vendetta. Lisa non ha abboccato e ha affidato tutto a un investigatore privato che non ha faticato molto a trovare le prove della bigamia.



Nel conseguente processo Curran, rispetto ai sette anni di carcere che rischiava, se l'è cavata con 250 ore di lavori ai servizi sociali ammettendo la sua bigamia.