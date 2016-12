foto Ap/Lapresse

15:15

- Per il governo inglese la decisione dell'Ecuador di concedere a Julian Assange asilo politico è "deplorevole". La miglior soluzione, fanno sapere dal ministero degli Esteri, sarebbe stata cercare un accordo. "La scelta di Quito non cambia nulla, Assange - ribadisce Londra ricordando che in base alla legge britannica il fondatore di Wikileaks ha oramai esaurito tutte le opportunità di presentare appello - sarà estradato".