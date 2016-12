Allarme bomba sul volo New York-Mosca

foto Ansa

10:18

- Allarme bomba su un volo Aeroflot diretto da New York a Mosca. La compagnia aerea russa ha reso noto che l'aereo è atterrato in Islanda e che sono già in corso ricerche sul velivolo. La presenza di uno o più ordigni a bordo è stata segnalata da una telefonata anonima alla stessa compagnia Aeroflot.