foto Ansa

07:16

- Il virus del Nilo occidentale, trasmesso all'uomo dalle zanzare, ha fatto 17 morti dall'inizio dell'anno in Texas. Le autorità della città di Dallas hanno dichiarato ieri lo stato di emergenza sanitaria. Almeno 693 casi e 26 decessi sono stati accertati dall'inizio del 2012 in tutti gli Usa. Il Texas è lo stato più colpito, probabilmente a seguito di un inverno mite e una primavera piovosa che ha creato un clima ideale per le "zanzare portatrici".