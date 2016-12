foto Ap/Lapresse

01:30

- Un soldato americano della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (Isaf) è morto nell'Afghanistan orientale. Lo ha annunciato il quartier generale delle forze statunitensi a Kabul. In un comunicato si precisa che il decesso è stato causato dallo scoppio di un ordigno rudimentale. I militari stranieri morti in Afghanistan, secondo un calcolo non ufficiale della ong icasualties.org, sono 24 dal primo agosto e 290 dall'inizio dell'anno.