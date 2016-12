foto Ap/Lapresse

- La Gran Bretagna è "determinata" a estradare Julian Assange in Svezia dove è accusato di stupro e violenza sessuale. Lo ha detto un portavoce del Foreign Office spiegando che "il Regno Unito ha l'obbligo giuridico di estradare Assange in Svezia per essere interrogato con l'accusa di abusi sessuali". Londra si schiera così contro l'Ecuador che annuncerà oggi la sua decisione sull'asilo politico al fondatore di Wikileaks.