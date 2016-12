foto Dal Web

19:01

- Aumenta la tensione tra Cina e Giappone per l'arresto di 14 attivisti cinesi sbarcati sulle isole Diaoyu, (Senkaku per i giapponesi) per dare supporto alla rivendicazione di Pechino su questi atolli. Gli attivisti sono accusati di "ingresso illegale". Immediata la replica della Cina, che ha chiesto il rilascio dei propri cittadini. Queste isole sono governate dal Giappone, ma rivendicate dal governo di Pechino.