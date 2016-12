Gb, il principe Filippo ricoverato in ospedale

foto Ap/Lapresse Correlati Il principe Filippo in ospedale 19:48 - Il 91enne principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, e stato ricoverato in ospedale in Scozia a causa di un'infezione alle vie urinarie, ma non ci sarebbe da allarmarsi. Almeno stando alle rassicurazioni di Buckingham Palace che in una nota, attraverso il suo portavoce, precisa: "Si trova all'Aberdeen Royal Infirmary per una forma precauzionale". Il principe Filippo rimarrà ricoverato per alcuni giorni. - Il 91enne principe Filippo, marito della Regina Elisabetta, e stato ricoverato in ospedale in Scozia a causa di un'infezione alle vie urinarie, ma non ci sarebbe da allarmarsi. Almeno stando alle rassicurazioni di Buckingham Palace che in una nota, attraverso il suo portavoce, precisa: "Si trova all'Aberdeen Royal Infirmary per una forma precauzionale". Il principe Filippo rimarrà ricoverato per alcuni giorni.

Due mesi fa il Duca di Edimburgo era stato ricoverato sempre per una infezione urinaria , il penultimo giorno del Giubileo della Regina Elisabetta. "Soffre di un riacutizzarsi dell'infezione alla vescica che aveva avuto quest'estate ed è stato ricoverato in ospedale per essere esaminato e curato. Sua altezza reale dovrà rimanere ricoverato per alcuni giorni", ha spiegato il portavoce di Buckingham Palace.