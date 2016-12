foto Ansa Correlati Bomba vicino all'hotel degli osservatori Onu

Continuano le violenze nel Paese 17:29 - Le forze governative siriane e le milizie fedeli al regime hanno "commesso crimini di guerra e contro l'umanità". Lo denuncia il rapporto della Commissione di inchiesta dell'Onu. La lista prevede omicidi illegali, torture, violenze sessuali e saccheggi. Anche i ribelli che combattono il presidente Bashar al Assad non sono da meno ma le loro violazioni, spiegano dall'Onu, non raggiungono "la gravità di quelli perpetrati dall'esercito". - Le forze governative siriane e le milizie fedeli al regime hanno "commesso crimini di guerra e contro l'umanità". Lo denuncia il rapporto della Commissione di inchiesta dell'Onu. La lista prevede omicidi illegali, torture, violenze sessuali e saccheggi. Anche i ribelli che combattono il presidente Bashar al Assad non sono da meno ma le loro violazioni, spiegano dall'Onu, non raggiungono "la gravità di quelli perpetrati dall'esercito".

Intanto gli attivisti denunciano nuove vittime. Almeno 30 persone sono rimaste uccise in un bombardamento aereo sulla città settentrionale di Azaz, vicino ad Aleppo.



Bomba fuori hotel inviati Onu

L'emitettente televisiva di Stato siriana ha riferito che una bomba è esplosa vicino a una autocisterna carica di carburante fuori dall'hotel Dama Rose di Damasco, in cui sono ospiti gli osservatori Onu. L'esplosione ha ferito almeno tre persone, nessuna delle quali dell'Onu.



La Siria sospesa dall'Oci

La Siria è stata sospesa dall'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oci). La decisione è stata resa nota con un comunicato al termine del summit dell'Organizzazione alla Mecca, in Arabia Saudita. I partecipanti si sono trovati d'accordo sulla "necessità di mettere fine immediatamente agli atti di violenza in Siria e di sospendere il Paese". Il summit si è detto "fortemente inquieto per i massacri e gli atti inumani subiti dal popolo siriano".



Nell'attentato del 18 luglio il fratello di Assad ha perso una gamba

Il fratello di Bashar al-Assad, Maher, secondo quanto riferito da un diplomatico occidentale, avrebbe perso una gamba nell'attentato del 18 luglio al quartier generale della Sicurezza nazionale. Attacco che fu provocato da un kamikaze che si nascondeva tra le guardie del regime durante una riunione tra i più alti esponenti militari siriani, e uccidendo, tra gli altri, il potente cognato di Assad, Assef Shawkat.