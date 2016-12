Arabia Saudita: arriva la città per sole donne

- Nel tentativo di conciliare le severe leggi di segregazione di genere con il desiderio di aumentare le opportunità occupazionali per le donne, l'Arabia Saudita sta progettando di costruire una nuova realtà industriale "città" esclusivamente per i lavoratori di sesso femminile. Lo riporta l'agenzia stampa russa RT. Secondo l'Asian News International (ANI), inoltre, il nuovo comune, che sarà costruito nella città di Hofuf della Provincia Orientale, è il "primo di una serie" per sole donne previsti nel regno conservatore.

Per le donne in Arabia Saudita si richiede il consenso di un tutore maschio per una serie di attività compreso il matrimonio, il divorzio o di viaggio. Inoltre le scuole segregate, le università e gli uffici sono molto comuni nel paese.

Secondo alcune stime, solo circa il 15 per cento della forza lavoro attuale saudita è di sesso femminile, nonostante il fatto che quasi il 60 per cento degli studenti universitari del paese siano donne; circa il 78 per cento dei laureati di sesso femminile nel paese sono disoccupati.

Si spera, quindi, che in queste nuove città per sole donne, il numero delle donne lavoratrici con maggiore indipendenza finanziaria aumenti, mentre la segregazione di genere verrebbe mantenuta.

La Saudi Industrial Property Authority (Modon), responsabile dello sviluppo del comune, ha detto in una dichiarazione che il sito sarà progettato "per le donne lavoratrici in ambiente e condizioni di lavoro coerenti con la privacy delle donne islamiche in base alle linee guida e regolamenti."

Lo sviluppo dovrebbe attirare 500 milioni di riyal (circa 133 milioni di dollari) di investimenti e creare quasi 5.000 posti di lavoro. La città per sole donne è attualmente in fase di progettazione e il via ai lavori è previsto l'inizio del prossimo anno.