foto Ap/Lapresse

06:50

- E' di un morto e diciassette feriti il bilancio dell'esplosione di un caseggiato in un sobborgo di Long Island, a New York. La vittima è un bambino di 18 mesi, i genitori sono rimasti feriti. Secondo la polizia, fra le possibili cause dell'esplosione potrebbe esserci una perdita di propano. I testimoni hanno raccontato di aver sentito tremare le proprie abitazioni anche a diversi isolati di distanza. Danneggiate anche alcune case circostanti.