foto Ap/Lapresse

06:32

- Le forze armate americane hanno condotto l'annunciato test con un aereo senza pilota che vola a oltre 7.000 km all'ora, l'X-51A Waverider. Un bombardiere B52 ha portato il velivolo ipersonico sul Pacifico agganciato a una sua ala, il Waverider si è quindi staccato e ha compiuto un volo telecomandato di pochi minuti. La sperimentazione è utile per realizzare aerei sempre più veloci, in grado di attraversare l'Atlantico in un'ora.