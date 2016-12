foto Ap/Lapresse

05:57

- Un gruppo di uomini armati, dopo aver fatto irruzione in un bar di Monterrey, nel nord del Messico, ha fatto fuoco e ucciso otto persone: quattro sono morte sul colpo e altre quattro poco dopo il loro arrivo in ospedale. Secondo le autorità locali, la sparatoria si inserisce nella guerra fra gruppi narcos differenti per il controllo dello spaccio di droga sul territorio.