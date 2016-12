foto IberPress

01:31

- Un tribunale federale brasiliano ha ordinato la sospensione dei lavori della megadiga Belo Monte, lungo il fiume Xingu, in piena Amazzonia. I giudici hanno sottolineato che prima di iniziare i lavori bisognava sentire il parere degli indios della regione. Quella di Belo Monte è destinata ad essere la terza diga al mondo per dimensioni dopo quelle delle Tre Gole in Cina e di Itaipù, alla frontiera tra Brasile e Paraguay.