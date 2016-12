foto Afp

- Per il segretario alla Difesa americana, Leon Panetta, Israele non ha ancora deciso su un eventuale attacco alle installazioni nucleari iraniane, così come volevano alcune indiscrezioni. Allo stesso tempo, nel corso di una conferenza stampa, il capo del Pentagono ha però espresso "preoccupazione per la crescente presenza" dell'Iran in Siria, affermando che elementi dei guardiani della rivoluzione iraniana stanno formando una milizia pro Assad.