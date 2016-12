foto Ap/Lapresse

- Per il generale John Allen, comandante della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (Isaf, sotto comando Nato), i due cruenti attentati nelle province di Nimroz e Kunduz sono "intenzionali massacri di massa". "Gli insorti - ha dichiarato Allen - hanno mostrato di voler uccidere per far progredire i loro piani di arretramento del Paese. il bilancio è di una cinquantina di morti, moltissimi dei quali civili, e 120 feriti.