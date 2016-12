foto Ap/Lapresse

- "Non c'è ancora alcuna decisione". E' quanto ha precisato il presidente dell'Ecuador, Rafael Correa, in merito al possibile via libera del governo all'asilo politico di Julian Assange, fondatore di WikiLeaks. "Le voci diffuse sull'asilo di Assange sono false. Aspetto il rapporto dal ministero degli Esteri", ha precisato via twitter il presidente.