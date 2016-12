foto Ap/Lapresse

19:08

- Per gli Usa, la Siria ormai è in mano ai ribelli. "Non c'è dubbio che abbiamo assistito a una serie di defezioni di alto livello dal regime di Assad - ha detto infatti il portavoce della Casa Bianca, Jay Carney -. Questo dimostra che il regime non ha più il controllo del Paese". Solo poche ore fa l'ex premier siriano, Riyad Hijab, fuggito in Giordania la scorsa settimana, aveva fatto sapere che le truppe governative controllano solo il 30% della Siria.