foto Ap/Lapresse

13:00

- L'ex premier siriano, Riad Hijab, attacca il regime di Assad in una conferenza stampa trasmessa in diretta tv da Amman. "Il regime di Damasco sottomette il popolo siriano commettendo crimini e io non potevo continuare a guardare - ha detto Hijab, disertore, fuggito in Giordania -. Assad è un nemico di Dio ma ormai controlla solo il 30% del territorio e non ha più la forza per resistere alla sua fine".