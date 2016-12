foto Dal Web Correlati Le immagini

Nuova sparatoria negli Stati Uniti. Tre le vittime: un poliziotto e un passante sono stati uccisi nei pressi del campus dell'Università "Texas A&M" nella cittadina di College Station, a 90 chilometri da Houston, in Texas. Deceduto anche il killer, Thomas Caffall. L'aggressore, che aveva ricevuto un ordinanza di sfratto, è morto poco dopo essere stato ricoverato in ospedale. Tre le persone rimaste ferite.

Erano quasi le 12.30 (19.30 italiane) quando un uomo ha iniziato a sparare da una finestra di una casa a un isolato dal campus della Texas A&M University di College Station.



Rapidamente sono arrivati sul posto alcuni agenti di polizia, e uno di essi è poi rimasto ucciso. Allo stesso tempo, l'ateneo diffondeva l'allarme dal suo sito web, e 15 minuti dopo, citando la polizia locale, riferiva che l'uomo che ha aperto il fuoco era stato messo "sotto custodia" delle forze di sicurezza.



Col passare del tempo si è poi appreso che tra i feriti ci sono anche altri due agenti di polizia e una donna.



Il killer era stato appena sfrattato

Aveva appena ricevuto un'ordinanza di sfratto Thomas Caffall, 35 anni, trasformatosi in killer. L'agente ucciso, Brian Bachman, 41 anni, vice sceriffo della contea di Brazos dal 1993, è stato il primo a morire perché è stato colui che ha consegnato personalmente l'ordine di sfratto.



Il 20 luglio vi fu la strage del cinema Aurora in Colorado, in cui un giovane uccise 12 persone e ne ferì 58, armato di due pistole e due fucili, mentre nove giorni fa ebbe luogo il massacro al tempio Sikh di Oack Creek in Wisconsin in cui un uomo ha ucciso 6 fedeli prima di essere colpito per poi suicidarsi.