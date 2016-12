foto Ap/Lapresse

09:32

- Nuovi bombardamenti dell'esercito siriano sulle periferie di Damasco: lo riferiscono i residenti via Twitter e l'Osservatorio siriano per i diritti umani. I sobborghi sotto i colpi dell'artiglieria sono Irbine, Artuz e al-Tal, dove da due giorni sono in corso violenti scontri tra militari e ribelli. Altre esplosioni si segnalano a Qadam. Nella cittadella invece, come anche nel quartiere di Shaghour, sarebbero in corso rastrellamenti e arresti.