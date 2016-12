foto Ap/Lapresse

08:59

- Almeno quattro persone sono morte e altre 17 sono rimaste intrappolate in un incidente accaduto in una miniera di Baishan, nella provincia nord orientale cinese del Jilin. Una fuga di gas la probabile causa dell'esplosione. Al momento dello scoppio all'interno della miniera si trovavano 116 lavoratori. Novantacinque di loro sono riusciti a scappare e mettersi in salvo. In corso le operazioni di soccorso per trovare gli altri minatori.