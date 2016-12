foto Ap/Lapresse

08:09

- "Sarà un'elezione ravvicinata: mancano 86 giorni e dobbiamo raddoppiare gli sforzi perché questa non è la corsa di Usain Bolt dove siamo 40 yard avanti e possiamo camminare gli ultimi metri, dobbiamo correre fino al nastro, ma siamo ben posizionati non solo per vincere, ma per continuare a far andare avanti l'America". Lo ha detto il presidente Usa, Barack Obama, sottolineando che queste elezioni sono "più importanti di quelle del 2008".