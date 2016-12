foto Ap/Lapresse

- Alcuni elicotteri militari ugandesi in missione in Somalia sono scomparsi sopra lo spazio aereo keniano, secondo una fonte delle forze armate ugandesi. Kampala partecipa alla missione Amisom in Somalia in appoggio alle truppe di Mogadiscio per fronteggiare gli attacchi degli al Shabaab. I velivoli sono partiti dalla base di Entebbe in Uganda, ma solo uno è atterrato nella città keniana di Wajir.