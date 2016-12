foto Ap/Lapresse

22:20

- La Marina americana ha rischiato di fare ciò che sta tentando di impedire all'Iran: bloccare lo Stretto di Hormuz, con conseguenze disastrose per l'economia mondiale. Un cacciatorpediniere Usa, lo USS Porter, ha infatti speronato una petroliera giapponese che stava passando il collo di bottiglia che divide il Golfo Persico dal Golfo di Oman. Solo per un caso fortuito l'incidente non ha bloccato lo Stretto.