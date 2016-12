foto Ap/Lapresse

20:50

- I numerosi incendi che stanno devastando da giorni la Spagna hanno mandato in fumo centinaia di ettari di foresta e boscaglia in tutto il Paese. E' allarme anche alle isole Canarie, dove sono circa 5mila le persone che hanno dovuto abbandonare le loro case per i roghi, che in soli due giorni 900 ettari di verde all'interno del parco naturale di Garajonay, sito protetto e inserito tra i patrimoni dell'Unesco.