foto Ap/Lapresse 18:27 - Con uno dei tanti decreti emessi oggi, il presidente egiziano Mohammed Morsi sta rafforzando i suoi poteri a discapito di quelli dei militari. Morsi ha abolito la Costituzione di giugno con la quale era stato privato di alcune prerogative prima del suo insediamento. Il presidente ha poi rimosso il capo delle forze armate e ministro della Difesa, generale Hussein Tantawi, che aveva governato l'Egitto per oltre un anno dopo la caduta di Mubarak. - Con uno dei tanti decreti emessi oggi, il presidente egiziano Mohammed Morsi sta rafforzando i suoi poteri a discapito di quelli dei militari. Morsi ha abolito la Costituzione di giugno con la quale era stato privato di alcune prerogative prima del suo insediamento. Il presidente ha poi rimosso il capo delle forze armate e ministro della Difesa, generale Hussein Tantawi, che aveva governato l'Egitto per oltre un anno dopo la caduta di Mubarak.

La dichiarazione costituzionale abolita da Morsi era stata emessa il 17 giugno dal Consiglio Supremo delle Forze Armate, capeggiato dal maresciallo Hussein Tantawi, l'organismo che aveva assunto i poteri presidenziali dopo l'allontanamento di Mubarak dal potere, l'11 febbraio 2011.



La dichiarazione "supplementare", emessa in relazione alla prima dichiarazione costituzionale dei militari, sottoposta a referendum l'anno scorso e votata a maggioranza dagli egiziani, sanciva che il presidente della Repubblica non sarebbe stato più capo supremo delle forze armate, riservando l'incarico allo stesso Tantawi, così come quello di ministro della difesa.



Meno poteri ai militari

Con lo stesso provvedimento i militari reclamavano per sé il potere legislativo dopo aver sciolto il Parlamento, utilizzando una sentenza della Corte Costituzionale che il 14 giugno aveva dichiarato illegittime alcune norme della legge elettorale in base alla quale tra novembre e gennaio si erano svolte le legislative.



Il provvedimento sembrò dettato dalla volontà di ridimensionare il potere del partito dei Fratelli Musulmani, che nelle elezioni avevano conquistato il 45% dei seggi. Sommati al 25% dei seggi conquistati dai salafiti, i cosiddetti "islamisti" avevano conseguito una maggioranza del 70% in Parlamento.



Il presidente egiziano ha anche nominato l'ex giudice Mahmoud Mekki come vice presidente. Lo ha annunciato la televisione di Stato. Hussein Tantawi diventerà consigliere presidenziale.