foto Ap/Lapresse

11:03

- Un italiano è ricercato dall'Interpol per l'omicidio di un ricco francese avvenuto in Venezuela. Insieme con Roger del Valle Rendon, arrestato a Puerto la Cruz, l'italiano avrebbe ucciso nella città portuale di Lecheria, Paul Maurice Wolnerman, 71 anni, che viveva in Venezuela dal 2005. Rendon era l'autista di Wolnerman e, secondo la polizia, è colui che ha materialmente compiuto il delitto. L'italiano, invece, era il maggiordono della vittima.