- Chad Johnson, ricevitore della squadra di football americano Cincinnati Bengals, è stato arrestato per violenza domestica, accusato di aver sbattuto violentemente la testa della moglie sposata lo scorso mese, Evelyn Lozada. La violenza è avvenuta durante una lite all'esterno della loro abitazione a Davie, in Florida. La donna ha riportato diversi tagli alla fronte ed è stata curata in ospedale. Johnson si trova nel carcere della Broward County.