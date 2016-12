Gb, a scuola lezioni di allattamento: è bufera

foto Afp 16:26 - A lezione di poppata a soli 14 anni, per imparare in anticipo come allattare al seno un futuro bebè e quanto sarà importante per lui ricevere il latte della mamma. E' l'insolito corso propinato da una scuola inglese a un gruppetto di 40 alunne adolescenti, dai 14 ai 15 anni. Materiale didattico chiave: pupazzi per impersonare il bimbo e mammella di pezza, per insegnare alle ragazzine anche come estrarsi il latte o facilitarne la suzione da parte del pupo. Insorgono i genitori. - A lezione di poppata a soli 14 anni, per imparare in anticipo come allattare al seno un futuro bebè e quanto sarà importante per lui ricevere il latte della mamma. E' l'insolito corso propinato da una scuola inglese a un gruppetto di 40 alunne adolescenti, dai 14 ai 15 anni. Materiale didattico chiave: pupazzi per impersonare il bimbo e mammella di pezza, per insegnare alle ragazzine anche come estrarsi il latte o facilitarne la suzione da parte del pupo. Insorgono i genitori.

Forse davvero troppo in un Paese come il Regno Unito, con i tassi di gravidanze precoci e aborto più alti dell'Europa occidentale. E ancora di più in una contea, quella di Merseyside con capitale Liverpool, dove 52,8 teenager su mille restano incinte contro una media nazionale di 40,6 "baby-mamme" per mille (dati 2008). E così, all'idea della bimba che gioca ad allattare con un seno che a volte ancora nemmeno c'è, famiglie e associazioni sono insorte. In molti accusano la scuola e gli organizzatori di aver messo in atto una sorta di "istigazione alla maternità precoce, anzi precocissima".