foto Ap/Lapresse

09:24

- Trentanove persone sono morte nel Nord dell'India quando un pullman su cui viaggiavano è precipitato in una gola profonda oltre 100 metri. Per la polizia, l'autista avrebbe perso il controllo del mezzo percorrendo una curva stretta su una strada di montagna. Le operazioni di soccorso proseguono e il bilancio delle vittime è destinato a salire, mentre l'agenzia Press Trust riporta che 20 persone sono ricoverate in ospedale.