Romney ha scelto il suo vice: sarà Paul Ryan

foto Ap/Lapresse 13:33 - Mitt Romney ha scelto il parlamentare Paul Ryan come candidato alla vice presidenza. La conferma è arrivata dallo staff di Mitt Romney stesso. Paul Ryan, 42 anni, è noto per le sue posizioni ultra rigide, tra le quali quelle contro l'interruzione di gravidanza e i matrimoni gay. Deputato eletto nel Wisconsin, economista di formazione, è al Congresso ininterrottamente dal 1998.

La scelta di Ryan, secondo alcuni osservatori, rilancerà l'entusiasmo della base repubblicana e potrebbe essere una svolta nella campagna elettorale.



Chi è Paul Ryan

Nato il 29 gennaio 1970, a Janesville in Wisconsin, Ryan si è laureato alla Miami University in Ohio. A soli 42 anni, conta già su una lunga esperrienza in Congresso, dove è stato eletto nel 1998. Presidente della commissione bilancio della Camera ha giocato un ruolo chiave nel mettere a punto le proposte di bilancio dei repubblicani, con modifiche significative al Medicare, il programma di assicurazione medica per coloro che hanno più di 65 anni o rientrano in determinate categorie.



La lotta contro la tassazione dei più ricchi

Nel marzo 2012, così nel 2011, si è fatto promotore della contro-finanziaria repubblicana, per rispondere al budget presentato dal presidente Barack Obama. Una proposta, quella di quest'anno di Ryan, che prevedeva la riduzione a due delle aliquote fiscali, forti tagli alla spesa e una revisione della sanita'. Il progetto puntava a ridurre l'imposizione fiscale sulle imprese a un massimo del 25% a fronte del 35% attuale. Ma anche a ridurre le tasse sui più ricchi, abolendo l'Alternative Minimim tax, che fino a oggi ha garantito che i più abbienti pagassero almeno una tassa minima.