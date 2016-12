foto Ap/Lapresse

- E' di otto morti e decine di feriti il bilancio di una serie di attacchi avvenuti in Iraq e che hanno avuto come bersagli la polizia, un consigliere municipale e una moschea sciita. Salgono così a 107 le vittime di scontri e violenze in Iraq nel solo mese di agosto, 57 delle quali membri delle forze di sicurezza. A luglio le vittime sono state 325: il mese più violento da agosto 2010.