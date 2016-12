foto Ap/Lapresse

- Per Spike Lee, il regista che ha fatto della cultura afroamericana Usa la sua cifra distintiva, Barack Obama "non è perfetto". Lee spiega la delusione di molti entusiasti sostenitori del presidente nel 2008. Le attese per il suo mandato "erano troppo alte. Pensavamo che fosse un salvatore, un Gesù nero", afferma il cineasta in un'intervista alla Cnn.