- Scandalo nella stampa statunitense. Fareed Zakaria, notissimo giornalista di origine indiana ed esperto di politica estera, è stato pizzicato a copiare. Così, il settimanale "Time" lo ha sospeso per un mese. Scoperto da Newsbuster, un centro di controllo conservatore che fa le pulci ai media, Zakaria ha ammesso "rassomiglianze eccessive" tra un suo editoriale e un saggio di Jill Lepore sul prestigioso settimanale "The New Yorker".