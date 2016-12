foto Ap/Lapresse

- Un cittadino britannico si è aggiudicato il primo premio da 190 milioni di euro - che dovrà cambiare in sterline - della Lotteria EuroMillions. Gestita dalla società francese Des Jeux, EuroMillions è una lotteria pan-europea lanciata inizialmente in Francia, Spagna e Regno Unito. La prima estrazione risale a venerdì 13 febbraio 2004 a Parigi. Per l'Europa e la Francia la vittoria di un inglese è un contrappasso amaro.