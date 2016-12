foto Ap/Lapresse

20:07

- Nuova sparatoria negli Usa dove, un uomo ha aperto il fuoco in un locale notturno di Wicksburg, in Alabama, ferendo tre persone e ferendone una quarta. Il killer, Ryan Clark Peterson, 22 anni, è stato bloccato dalla polizia poche ore dopo e arrestato con l'accusa di triplice omicidio. L'episodio arriva a 3 settimane dal massacro in Colorado alla prima di Batman, a meno di una settimana dalla strage al tempio sikh in Wisconsin.