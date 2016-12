foto Ap/Lapresse

17:07

- Ancora sangue in Siria. Undici civili, tra cui anche due bambini, sono morti nel corso di un bombardamento aereo ad Aleppo, in un quartiere alla periferia orientale. Secondo quanto riferito da testimoni oculari citati dagli attivisti dei Comitati di coordinamento locali, le vittime erano in attesa della razione di pane di fronte a un forno.