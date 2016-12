foto Afp

14:05

- I corpi non identificati di 45 persone sono stati rinvenuti oggi ad Aleppo, in un parco pubblico nel martoriato quartier di Salah ad Din, teatro di scontri tra ribelli e governativi. Lo riferiscono i Comitati di coordinamento locali degli attivisti. In tutta la città sono intanto ripresi i combattimenti strada per strada tra ribelli e forze fedeli ad Assad.