- Miracolo a Shanghai. Due aerei si sono scontrati nell'aeroporto internazionale, senza nessun danno ai passeggeri. Lo riferiscono le autorità aeroportuali, precisando che il volo della China Eastern Airlines MU583, in partenza per Los Angeles, è stato colpito nella parte sinistra dal volo della Malaysia Airlines MH389, in partenza per Kuala Lumpur. Tanto spavento a bordo dei due vettori, ma nessun ferito.