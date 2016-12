foto Afp

- E' cominciato a Shanghai il processo nei confronti di nove persone coinvolte nel caso di un giovane che ha venduto un suo rene per acquistare un iPhone e un iPad. Le nove persone, tra le quali un chirurgo, un suo assistente, due infermiere e un anestesista, sono stati incriminati per ferite intenzionali. Alla sbarra anche He Wei che, affetto dai debiti, si rivolse ad un amico per farsi aiutare a mettere su una compravendita di organi.