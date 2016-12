foto Ansa

01:13

- A meno di tre mesi dall' "election day" del 6 novembre, il presidente Usa, Barack Obama, ha un robusto sette per cento di vantaggio sul suo rivale repubblicano, Mitt Romney, ovvero 52 a 45 per cento, secondo un sondaggio Cnn/Orc International. La stessa ricerca mostra che la maggioranza degli interpellati, il 64 per cento, ritiene che l'ex governatore del Massachusetts faccia gli interessi della classe più ricca del Paese.