foto Ap/Lapresse

02:00

- James Holmes, accusato di aver ucciso 12 persone e averne ferite 58 alla prima del film sul ritorno di Batman, in un cinema nei sobborghi di Denver, a giugno, soffre di una malattia mentale. Lo ha sostenuto il suo avvocato davanti alla corte invocando quindi l'infermità mentale per il giovane. Sulla testa del 24enne, ex studente dell'università del Colorado, pendono 24 capi d’accusa per omicidio di primo grado e 116 per omicidio premeditato.