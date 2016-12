foto Ap/Lapresse

00:37

- Il diplomatico algerino Lakhdar Brahimi sostituirà Kofi Annan nell'incarico di inviato speciale del'Onu e della Lega Araba in Siria. Lo riferiscono fonti diplomatiche all'agenzia Reuters. La nomina dovrebbe arrivare all'inizio della prossima settimana ma potrebbe saltare all'ultimo per il veto di Paesi importanti in seno alle Nazioni Unite. Brahimi fu nominato nel 2001 rappresentante speciale dell'Onu in Iraq e Afghanistan.