foto Ap/Lapresse

16:22

- Non la cella di un carcere anti-terrorismo bensì le mura di un'abitazione di un rispettato pediatra. E' qui, in Delaware, negli Usa, che una 11enne è stata punita dai genitori con una tecnica di tortura chiamata "waterboarding". Ora però Melvin Morse, un pediatra specializzato nel trattamento di bambini in punto di morte, e sua moglie Pauline non potranno più farle del male. I due sono stati arrestati dopo la denuncia della piccola alla polizia.